Menteşe örnek öğrencilerini seçecek

Proje ile Menteşe’nin örnek öğrencileri seçilecek.

Proje ile ilgili olarak Menteşe İlçe Kaymakamlığı’nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında bir imza töreni gerçekleştirildi. Menteşe İlçe Kaymakamı Caner Yıldız’ın makamında gerçekleştirilen imza törenine Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şen ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz katıldı. Proje ile ilgili olarak Menteşe Kaymakamlığı’ndan verilen bilgide, Menteşe’nin örnek öğrencileri isimli projenin Menteşe ilçesinde bulunan 27 ortaokul ile 22 ortaöğretim okulunda eğitim ve öğrenim gören öğrencileri kapsadığı açıklandı.

Söz konusu projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi halinde öğrencilerin insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, üretken, verimli kişiler olarak yetişmeleri ve bu yönde davranış geliştirmelerini teşvik edilmeleri amaçlanıyor. Ayrıca, eğitim ve öğretimde başarıyı teşvik etmek ve başarılı olan öğrencilerin diğer öğrencilere rol model olmasını sağlayarak tüm öğrencilerin okula uyum sürecini etkinleştirmek gibi bir amacın gerçekleştirilmesi sağlanacak.