Menteşe ve Konuşan Sokaklar sergisi açıldı

Serginin açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak her zaman şunu söylüyoruz. Yaşadığımız kent Menteşe; tarih, kültür ve üniversite kenti. Bugün bu üç kelimeyi çok doğru bir projede kullanıyoruz. Çünkü bugün öğrenci kardeşlerimizin çalışmalarıyla ortaya çıkan kent tarihine, kültürüne, kimliğine, hafızasına dokunan çok önemli bir projede bir aradayız. Tarih Bölümü öğrencisi arkadaşlarımız, kent tarihi ve kültürü hakkında yaptıkları çalışmalar sonucunda kent kimliğini ortaya koyan 26 adet akademik poster çalışması hazırladılar. Fakat en önemlisi bu çalışmalardan yola çıkarak “Konuşan Sokaklar Projesini” ürettiler. Yani Menteşe de cadde sokak isimlerini araştırıp, bu isimlerin nereden geldiğini, niçin bu kentin cadde ve sokaklarına bu adlarının verildiğine dair çok önemli bir çalışmada bulundular. Aynı zamanda mahalle kültürünü, kentimizin yazılı ve sözlü tarihini anlatan türkülerimizi, folklorumuzu, hanlarımız, hamamlarımızı, arastamızı da araştırıp bu çalışmalarının içine kattılar. Ben projeyi çok beğendim. Hem bizim, hem de bu kentte yaşayan hepimiz için çok önemli bir proje. Bu noktada bizimde paydaşı olduğumuz projenin hayat bulmasında emeği geçen öğrencilerimizi, üniversitemizin çok değerli hocalarını ve Muğla Sanatseverler Derneği’ni tebrik ediyorum. Bu projeye olan desteğimiz ve çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Sergide, tarih bölümü öğrencileri kent tarihi, kimliği ve kültürünü ortaya koyan 26 adet akademik poster çalışması yaparak çalışmanın amacı ve kullandıkları metotlar hakkında katılımcılara bilgiler verdiler.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen Başkan Gümüş, öğrencileri ve proje sürecinde rehberlik eden hocalarını tebrik etti.