Menteşe Ziraat Odası‘ndan Kütüphaneye Destek

15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te darbeciler tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in isminin verileceği kütüphaneye Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ kitap bağışında bulundu.

Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının ortaklaşa Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlk-Ortaokulu'nda teşhir edilecek olan kütüphaneye destekler sürüyor. Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Harp Malülü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin de katkıda bulunacağı kütüphaneye Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ destek vererek kitap hediye etti.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz 'ı makamında ziyaret eden Başkan Baştuğ, teşhir edilmekte olunan kütüphaneden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Temin ettiği kitapları kütüphanenin bulunduğu okula iletilmek üzere Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz 'a teslim eden Başkan Baştuğ, “Böylesine ulvi bir görevi üstelenen Kaymakamlığımıza, Emniyet ve Jandarmamıza teşekkür ediyorum. Bu vatan toprağının savunmasında şehitlik mertebesine ulaşanların isimlerinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Bu sorumluluğumuzu biz de şehidimizin adı verilecek olan kütüphaneye çocuklarımızın faydalanması için kitap bağışında bulunuyoruz” dedi.