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14 Mayıs 2018 14:05

Menteşe’de 139 camide Ramazan temizliği

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Menteşe Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından merkez ve kırsaldaki camilerde Ramazan ayı öncesi temizlik yapılıyor.

Menteşe’de 139 camide Ramazan temizliği

14 Mayıs 2018 14:05


Muğla’nın Menteşe ilçesi’nde, Menteşe Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından Ramazan ayına sayılı günler kala camilerdeki temizlik çalışmaları arttırıldı. Buna göre kırsal mahallelerdeki camilerin temizliği Menteşe Belediyesi, ilçe merkezindeki temizlik ise İlçe Müftülüğü tarafından yapılıyor.


Çalışma kapsamında belediye ve İşkur tarafından “Cami Temizlik Timleri” oluşturuldu. Halıları özel makinelerle yıkayan Cami Temizlik Timleri, ayrıca camları ve ayakkabılıkları, mihrap, kürsü, minber gibi camilerin her yerini, dip köşe temizliyorlar.




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