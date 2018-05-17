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17 Mayıs 2018 15:30

Menteşe’de ana cadde 3 gün trafiğe kapanıyor

Muğla’nın Menteşe ilçesinde devam etmekte olan kentsel tasarım projesi kapsamında 18-21 Mayıs tarihleri arasında Cumhuriyet Caddesi, Aylin Karaca Kavşağı ve kavşağa bağlanan kollar trafiğe kapatılacak.

Menteşe’de ana cadde 3 gün trafiğe kapanıyor

17 Mayıs 2018 15:30


Muğla il merkezi Menteşe İlçesi’nde alt yapı, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, telefon gibi birçok çalışmanın bir arada tamamlanacağı, Büyükşehir Belediyesi’nin 19 milyon 600 bin TL, diğer kurumların 10 milyon 500 bin TL yatırımı ile devam eden Kentsel Tasarım projesi kapsamında Aylin Karaca ile Cumhuriyet Caddesi arası çalışmalarında da sona gelindi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi AYKOME Müdürlüğü tarafından koordinasyonu sağlanan, tüm alt yapı imalatları elektrik hatları, iletişim hatları, MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yağmur suyu, pis ve temiz su hatları, kaldırım mermer kaplama imalatları, yağmur suyu drenaj hatları, bisiklet yolu imalatları peyzaj çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet Caddesi ve Aylin Karaca Kavşağında yol üst yapısı ve son kat asfalt tabakası yapımı için 18 Mayıs Cuma günü saat 09.00’dan 21 Mayıs Pazartesi günü saat 08.00’a kadar yol trafiğe kapatılacak.


Trafiğe kapatılacak Cumhuriyet Caddesi, Aylin Karaca kavşağı ve kavşağa bağlanan kollar ile ilgili vatandaşların mağdur olmaması için alternatif yolları kullanması istendi. Ula-Marmaris istikametine ulaşım sağlayacak olan araçlar Hasan Ali Yücel Caddesi, Bayram Çetinkaya Caddesi, Emek Caddesi, Uğur Mumcu Bulvarı güzergahında veya Zübeyde Hanım Caddesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bağlantı sağlayabilecek. Ula-Marmaris istikametinden şehir merkezine ulaşım sağlayacak araçlar Uğur Mumcu Bulvarı, Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltikoğlu Caddesi, Hanımeli Sokak, İskender Alper Caddesi, Haluk Özsoy Caddesi, 12.sokak, İsmet Çatak Caddesi üzerinden veya Uğur Mumcu Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinden ulaşım sağlayabilecek.




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