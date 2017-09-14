Menteşe’de asfalt çalışmaları devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde sorumluluğunda bulunan yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluğunda bulunan Menteşe İlçesi Çamoluk, Esençay, Bozyer, Günlüce, Göktepe, Kenkercik ve Yılanlı Mahallelerinde 2. kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Ekipler İkizce Mahallesi’nde 8 bin 400 metre, Şenyayla Mahallesi’nde 3 bin 100 metre, Yemişendere Mahallesi’nde 2 bin 100 metre ve Turnalı-Akbük Mahallelerinde ise 22 bin 300 metrelik yollarda ikinci kat sathi kaplama çalışmalarını ise sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli yollarla ulaşımlarını sağlamaları için il genelinde çalışmalarına devam ediyor.