Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 16:21

Menteşe’de asfalt çalışmaları devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinin bir ok mahallesinde yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Menteşe’de asfalt çalışmaları devam ediyor

14 Eylül 2017 16:21


Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde sorumluluğunda bulunan yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluğunda bulunan Menteşe İlçesi Çamoluk, Esençay, Bozyer, Günlüce, Göktepe, Kenkercik ve Yılanlı Mahallelerinde 2. kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.


Ekipler İkizce Mahallesi’nde 8 bin 400 metre, Şenyayla Mahallesi’nde 3 bin 100 metre, Yemişendere Mahallesi’nde 2 bin 100 metre ve Turnalı-Akbük Mahallelerinde ise 22 bin 300 metrelik yollarda ikinci kat sathi kaplama çalışmalarını ise sürdürüyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli yollarla ulaşımlarını sağlamaları için il genelinde çalışmalarına devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç