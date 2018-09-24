Menteşe'de başarılı polisler ödüllendirildi

Meneteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polisler arasından görevlerini yerine getirirken üstün başarı ve gayret gösteren Komiser Yardımcısı Ekrem Uyar ve Polis Memuru Ebru Yılmaz 'ı ödüllendirdi.

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polisler, görevleri esnasında motivasyonlarının artması amacıyla ödüllendiriliyor. Bu bağlamda İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'ın da hazır bulunduğu törende Menteşe İlçe Kaymakamı Caner Yıldız tarafından Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta olan 2 personel ödüllendirildi.

Kaymakam Yıldız'ın makamında gerçekleştirilen törende Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polisler arasından görevlerini yerine getirirken üstün başarı ve gayret gösteren Komiser Yardımcısı Ekrem Uyar ve Polis Memuru Ebru Yılmaz'a Meneteşe Kaymakamı Caner Yıldız tarafından başarı plaketi verildi.