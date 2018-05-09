Menteşe’de bocce karşılaşması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Bahçesinde, yaş ortalaması 11 olan Menteşe Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu Bocce Takımı ile yaş ortalaması 75 olan Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Bocce Takımı karşılaştı. Karşılaşmayı ortalama yaşları 75 olan “Yetişkin Gençler” lakaplı Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Bocce Takımı 12-1 kazandı. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerin devam edeceği bildirildi.