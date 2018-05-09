Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 17:03

Menteşe’de bocce karşılaşması

Yaşlılar ve çocuklardan oluşan bocce takımları, spor ve egzersizin her yaşta önemli olduğunu vurgulamak amacıyla gösteri maçı yaptı.

Menteşe’de bocce karşılaşması

09 Mayıs 2018 17:03

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Bahçesinde, yaş ortalaması 11 olan Menteşe Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu Bocce Takımı ile yaş ortalaması 75 olan Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Bocce Takımı karşılaştı. Karşılaşmayı ortalama yaşları 75 olan “Yetişkin Gençler” lakaplı Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Bocce Takımı 12-1 kazandı. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerin devam edeceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç