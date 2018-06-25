Menteşe’de Bocce karşılaşması

Türkiye Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Huzurevleri arası Bocce Turnuvası Ligi kapsamında Menteşe’de bulunan ve “Yetişkin Gençler” lakaplı Abide Hasan Nuri Öncüer huzurevi ile İzmir Narlıdere Huzurevi karşı karşıya geldi. İki yıl önce Türkiye’de 4’üncüsü olan Menteşe takımı son maçında İzmir Narlıdere Huzurevi’ne 13-11 yenildi. 5 takım bulunan Bocce Ligi’nde grupta ilk iki takım arasına giren huzurevleri Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak. Her hafta içerde ve deplasmanda oynanan maçlarda Menteşe’deki Abide Hasan Nuri Öncüer huzurevi Bocce takımı 3 maçta mağlup oldu.

- Hakem kararı tartışma çıkardı

Menteşe’de gerçekleşen karşılaşmada hakemin maç sonu verdiği karar iki takım arasında tartışma yaşanmasına neden oldu. Son top atılmadan sahadaki topları alan İzmir Narlıdere Huzurevi takım oyuncularına ve Narlıdere antranörüne Menteşeli oyuncular tepki gösterdi. Maçın son bölümünde Menteşe Abide Hasan Nuri Öncüer huzurevi takımı, antranör ve yöneticileri, misafir takım oyuncularını kırmamak için maçı uzattılar ve son oyunda kaybettiler.