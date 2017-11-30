Menteşe’de Çıntar izdihamı

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde Çıntar ürünün odun közünde pişmişi ve pidesi dağıtıldı. 100 kilo pide ve közde pişmiş Çıntar dağıtımı esnasında adeta izdiham yaşandı.

Kilosu 15-20 lira

Sonbahar aylarında yağışlar ile birlikte güneşin açması sonrası özellikle çamlık alanlarda yetişen, bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından olan Çıntar kırsal kesimdeki vatandaşlar tarafından toplanarak kilosu 15-20 liradan satılıyor. Yüksek besin değeri ile de çok besleyici olduğu açıklanan Çıntar Festivalinin önümüzdeki süreçte ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması hedefleniyor.

“Festivali daha da ileri götürmek istiyoruz”

Çıntar Festivali’nin birincisini düzenleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Muğla’mızın yüzde 68’i ormandır. Ormanlarda sadece ağaçlar yetişmez. Ağacın yanında da Allah’ın verdiği nimetler var, başka bir güzellik var. Kendiliğinden yetişen mantarlarımız var. Bunların en önde gelenlerinden birisi de Çıntar, Kuzugöbeği, Ebe, Çanak denen bu tür mantarlar Muğla’mızda hep yetişiyor. Çıntar, kendiliğinden yetişen, besin değeri çok yüksek bir mantar türü. Fakat Menteşe’mize, Muğla’mıza dışarıdan gelip yerleşenler Mantar deyince biraz tereddütle yaklaşıyorlar. Ama bugüne kadar bu Çıntardan hiç zehirlenen olmadı. Çünkü Muğla’mıza özel çok güzel bir mantar. Biz bunu Menteşe’de bir Festival ile analım istedik. Çok büyük bir ilgi gördü. Bu birincisi olması nedeniyle bundan sonraki dönemlerde daha ileri götürmek istiyoruz” dedi.

“Çıntarın Muğla yemek kültüründe yeri var”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Muğla’nın yemek kültüründe yeri olan ve her evde Çıntarın piştiği bir dönemdeyiz. Ama bu geleneksel olarak bu şekilde bir festivale başlık olmamıştı. Onun için Başkanımı kutluyorum. Her türlü değerimizi sunmak, tanıtmak ve bu ürünü toplayıp satarak ekonomik girdi sağlayan çiftçimizi, köylümüzü daha da büyük gelirlere kavuşturabilmek için tanıtılması gerekli. Bu tür festivallere ve şenliklere ihtiyaç var ve bu gün de ilkini yapıyoruz” dedi.

“Rahatlıkla yiyebilirsiniz”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Allı, Çıntar hakkında verdiği bilgide, “Dünyada mantarlar tüketiliyor ama ülkemizde son yıllarda bunun önemi ancak anlaşılabildi. Özellikle Çin’de ve Uzak Doğu ülkelerinde mantarı çok tüketiyorlar ve uzun yaşamanın sırrını buna bağlıyorlar. Ülkemizde farklı bölgelerde Kanlıca, Melki ve Çilmik gibi isimlerle tanınan ve Muğla’da da Çıntar olarak bilinen bu mantar yüksek derecede besleyici öneme sahip. Bu festivali düzenlediği için Sayın Başkana çok teşekkür ediyorum. Seneye bu festivalin bir de eğitim ayağı olmalı ve insanları bu konuda bilgilendirmeli. Pazarda satılan zehirli mantara benzer bir mantar yok. Bunları rahatlıkla yiyebilirsiniz. Doğada mantar toplarken lütfen dikkat edin, çıntara benzeyip zehirli olan türler olabilir” dedi.

Çıntar festivalinde 10 kilo Çıntar’ın bir bölümü Çıntar Pidesi olarak ayran ile birlikte vatandaşlara dağıtılırken, odun ateşinde kızartılan Çıntar da vatandaşlara dağıtıldı. Çıntar dağıtımı esnasında vatandaşlar arasında izdiham yaşandı.