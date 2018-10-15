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Menteşe'de Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası

-Menteşe Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Menteşe İlçe Temsilciği ortaklığında Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası düzenlendi.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezindeki turnuvanın başlangıç hamlesini Menteşe Belediyesi Başkanvekili Leyla Ersöz yaptı. Ersöz, “Satranç sporu özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın odaklanma ve ileriyi düşünme yeteneklerini geliştirmesi bakımından çok önemlidir. Bölgemizde de satranca her yaştan büyük bir ilginin olması bizi çok mutlu ediyor. Menteşe Belediyesi olarak amacımız satranç sporunu genç yaşta çocuklarımıza sevdirmek ve evrensel yapıdaki bu sporun Menteşe'de daha da yaygınlaşmasını sağlamaktır. Tüm sporculara başarılar diliyorum.” dedi.


İki gün süren turnuvanın sonucunda A Kategorisi Şampiyonu Ahmet Yamaç olurken, B kategorisi Şampiyonu İbrahim Muhammed Öztürk, ikincisi Serkan Gülen, üçüncüsü ise İbrahim Kızıl oldu.


2011 ve 2012 Doğumlu Sporcular kategorisinde ise Arda Kadiroğlu birinci, Nurislam Bayanbay ikinci, Halit Buğra Işık ise üçüncü oldu. Şampiyon olan ve dereceye giren sporcular kupa ile ödüllendirilirken tüm turnuva katılımcılarına hatıra madalyası takdim edildi.

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