Menteşe’de DopOut etkinliği

Basketbol, masa tenisi, çim hokeyi, bisiklet turu, fitness ve dans etkinliklerinin yapıldığı günde konuşma yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, “Sporda fiziksel ve zihinsel başarıyı arttırmak için kullanılan yasaklı maddeler konusunda başlatılan Erasmus Plus Spor Projesi ile 2017’den bugüne kadar pek çok aktivite yapıldı. Ülke olarak ahlaklı sporcular yetiştirmek adına dopingin zararları konusunda yapılacak bilgilendirmeler çok önemli. Projenin başarıyla yürütülmesini temenni ediyorum” dedi.

2017 Ocak ayında başlayan ve içinde İtalya, Danimarka, Avusturya, Slovenya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye’nin yer aldığı proje yıl sonu itibariyle sona erecek. Bu süreçte pilot okul seçilen Muğla Gazi Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerine ilk olarak anket yapıldı. Sonrasında ise haftada 2 gün 4 saat olmak üzere dopinge yönelik bilgilendirme ve sunumlar gerçekleştirildi. Sokak eğitimleri ile devam eden proje sonucunda hedef gruptaki değişim ölçülecek. Ardından proje sonuçları Brüksel’de gerçekleştirilecek kapanış toplantısında sunulacak.