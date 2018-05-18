Menteşe’de ebeveynler bilinçli, çocuklar huzurlu

Projede yapılan yeni çalışma ile okul öncesi çocuklarda öfke, korku, üzüntü duygularına karşı çocuğun oluşturduğu duygu düzenleme stratejileri ve tepkileri tespit edilerek çocuğun ailesi bilgilendiriliyor.

Menteşe Belediye tarafından 2016 yılında 4-6 yaş arası çocukların eğitimde doğru yönlendirilmeleri için ilgili oldukları ve desteklenecekleri alanları ortaya çıkarmak adına başlatılan ‘Bilinçli Ebeveynler, Huzurlu Çocuklar’ projesi genişletilerek devam ediyor. Projenin yeni çalışmasında Uzman Psikolog Ezgi Melike Yıldız tarafından çocuklara farklı türde resim çizimleri gösterilerek çocuğun öfke, korku, üzüntü duygularına karşı oluşturduğu duygu düzenleme stratejileri belirleniyor ve ailesi konuyla ilgili bilgilendiriliyor. Devam eden proje ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Okul öncesi çocuklarımıza yönelik projemizle çocuklarımız stresli durumlarda kendi duyguları ve başkalarının tepkileriyle baş etmeyi ve akranlarıyla empati kurmayı öğreniyorlar. Uygulama sonrasında çocuğun ailesiyle görüşülerek gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeler yapılıyor” dedi.

‘Bilinçli Ebeveynler, Huzurlu Çocuklar’ projesine bireysel ve kurumsal olarak başvuru yapmak isteyenler, Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden randevu alabiliyor.