Menteşe’de halk toplantısı

Muğla valisi Amir Çiçek’in de katıldığı ve Menteşe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ‘Halk Toplantısı’na İl Jandarma, Emniyet, Menteşe Belediyesi, kamu kurum müdürleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda sorun ve öneriler masaya yatırılırken, Vali Amir Çiçek, amacın kırsal ve şehir merkezindeki bütün vatandaşlarla buluşup hasbihal etmek olduğunu söyledi.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla’nın yabancısı olmadığını, eşinin Bodrum’lu olduğunu ve 40 yıldır Muğla’nın gelişimini takip ettiğini söyledi. Kaymakam Yıldız, “Ben Muğla’nın gelişimine 40 yıldır şahit olan birisiyim. İnşallah bundan sonra daha güzel günlere, daha müreffeh topluma her beraber ulaşacağız. Bu toplantının Muğla’mıza ve Menteşe ilçemize hayırlara vesile olmasını diliyorum “ dedi.

Muğla Valisi Amir Çiçek ise bu tür toplantıların yeni olmadığını, geçmişten bu yana ilçelerde süregelen bir toplantı olduğunu söyledi. Vali Çiçek, “Kamu görevlileri ve sivil toplum kuruluşları ile sürdürdüğümüz ortak aklı harekete geçirdiğimiz anlayışın odağında vatandaş var. Vatandaş odaklı yapılan hizmetler daha hayırlı olur. Vatandaş odaklı yapılan hizmet elbette ki vatandaş tarafından memnuniyet doğurur. Yapılan kamu hizmetlerinin Muğla’daki bütün vatandaşlar ile buluşup onların sıkıntıları ve önerileri ile hasbihal etme felsefesi ile hareket ediyoruz. Zamanımız elverdiği müddetçe kamu görevlisi arkadaşlarımız ile birlikte sadece kırsalda değil, şehir merkezlerinde de vatandaşlarımız ile buluşuyoruz. Bu buluşma yeni değil, başladığımız toplantıların bu da devamıdır. Bugün burada sizleri dinledikten sonra işyerlerinizde, evlerinizde veya bulunduklarınız yerde yine sizlerle birlikte olacağız. Bizim şu anda en çok ihtiyacımız olan birlik, beraberlik ve dayanışma. Biz ne kadar birlik ve beraberlik içinde olursak, ne kadar birbirimize dayanırsak, hoşgörülü olursak, sevgiyle birbirimize bağlı olursak bir oluruz, diri oluruz, güçlü oluruz. Memleketimizde bir terör olayı var. Terör hepimizin içini acıtıyor. Ama biz terör olaylarına karşı dik durduğumuz sürece bize bir şey yapamazlar. Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana, şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Türkiye Cumhuriyet’i devleti böyle kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları ile şu anki ecdadımız atalarımız bu vatan uğruna canlarını verdiler” dedi.

Vali amir çiçek’in konuşmasının ardından toplantıya katılan katılımcıların daha rahat bir ortamda sorun ve önerilerini paylaşabilmeleri için toplantı basına kapalı yapıldı.