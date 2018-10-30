Menteşe'de halkla buluşma ve güvenlik toplantısı

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, vatandaşların kamu idaresine erişebilirliğinin kolaylaştırılması, sunulan kamu hizmetleri ile ilgili olarak vatandaşların istek-öneri ve şikayetlerinin yerinde öğrenilmesi amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen güvenlik toplantılarının sonuncusu Müştakbey Mahallesi'nde yapıldı.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın başkanlığında, halkla bir arada gerçekleştirilen toplantıya Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı İlhan Evcimen'in yanı sıra birçok kamu kurum ve kuruluşu yetkilisi ile sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.

Mahalle halkının özellikle güvenlik konusunda alınan tedbirlerden son derece memnun kaldıklarını dile getiren Müştakbey Mahallesi Muhtarı Mehmet Öz, katılımcılara teşekkür etti. Yapılan hizmetlerin değerlendirilip yaşanan sorunların dile getirildiği toplantıda ilgililer şikayetlerle ilgili notlar alıp sorunların en kısa sürede çözüleceğini belirttiler.