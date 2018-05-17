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17 Mayıs 2018 09:27

Menteşe’de iftar çadırına yoğun ilgi

Menteşe Belediyesi tarafından Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında eski garaj alanına iftar çadırı kuruldu.

Menteşe’de iftar çadırına yoğun ilgi

17 Mayıs 2018 09:27

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı ilk iftar yemeği öncesi uzun kuyruk oluştu.


Menteşe Belediyesi tarafından eski garaj alanına kurulan iftar çadırında yaklaşık 2 bin kişi oruç açtı. İftar çadırında hayırsever vatandaşların katkısı ile kaynayan kazanlar Ramazan ayının son gününe kadar kaynamaya devam edecek.


Günde 4 değişik yemeğin çıktığı iftar menüsü için hayırseverlerin yarıştığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak Ramazan ayında her gün bir hayırseverimizin sağladığı erzakla, geleneksel iftar çadırımızı kurarak, halkımıza iftar yemeği veriyoruz. Ramazan ayı boyunca açık kalacak iftar çadırımızda her gün, 2 bin kişiye Menteşe Belediyesi olarak 4 çeşit iftar yemeği vereceğiz. Kutsal Ramazan Ayı’nın barış ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor, bu duygularla tüm halkımızın Ramazan Ayı’nı kutluyorum” dedi.




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