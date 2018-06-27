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27 Haziran 2018 13:20

Menteşe’de İmar Barışı Danışma Masası kuruldu

Menteşe Belediyesi, 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici Madde ile İmar Barışından faydalanmak isteyen vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti verilmesine yönelik “İmar Barışı Danışma Masası” kurdu.

Menteşe’de İmar Barışı Danışma Masası kuruldu

27 Haziran 2018 13:20


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, danışma masası hizmeti hakkında yaptığı açıklamada, “Belediye olarak vatandaşlarımıza kaliteli ve verimli hizmet vermek görevimiz. Bu amaçla kanundan faydalanmak isteyen vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak adına ’İmar Barışı Danışma Masası’ kurduk. E-devlet sistemi üzerinden yapılan başvurularda personellerimiz, İmar Barışı Danışma Masasında vatandaşlarımızla yüz yüze veya 214 48 80 / 5821 numaralı telefon hattından yardımcı olacaklardır” dedi.


Menteşe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde kurulan İmar Barışı Danışma Masasına, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsayan İmar Barışı Başvuruları 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek.




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