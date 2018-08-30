Menteşe’de Jandarma’dan kenevir operasyonu

Muğla Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Yerel Eylem Planı çerçevesinde Temmuz ayının son günü alınan bir duyum üzerine Menteşe İlçe Jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreslere adli makamlardan alınan karar ile Menteşe’nn Orta ve Günlüce Mahallerinde iki şahsın evlerinde ve kamuya ait ormanlık arazi arama yapıldı. Yapılan aramada şahıslar üzerinde 1 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 26 adet fişek, bilgisayar ve iki cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Jandarma ekiplerinin kamuya ait ormanlık alan içerisinde Uyuşturucu Madde Arama Köpeklerinin desteğiyle, boyları 1 ila 3 metre arasında değişen 2 bin 11 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı açıkladı.