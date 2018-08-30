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30 Ağustos 2018 12:42

Menteşe’de Jandarma’dan kenevir operasyonu

Muğla’da Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda boyları bir ila üç metre arasında değişen 2 bin kök kenevir ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Menteşe’de Jandarma’dan kenevir operasyonu

30 Ağustos 2018 12:42


Muğla Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Yerel Eylem Planı çerçevesinde Temmuz ayının son günü alınan bir duyum üzerine Menteşe İlçe Jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreslere adli makamlardan alınan karar ile Menteşe’nn Orta ve Günlüce Mahallerinde iki şahsın evlerinde ve kamuya ait ormanlık arazi arama yapıldı. Yapılan aramada şahıslar üzerinde 1 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 26 adet fişek, bilgisayar ve iki cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Jandarma ekiplerinin kamuya ait ormanlık alan içerisinde Uyuşturucu Madde Arama Köpeklerinin desteğiyle, boyları 1 ila 3 metre arasında değişen 2 bin 11 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı açıkladı.




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