Menteşe’de Jandarmadan okul servis şoförlerine eğitim

Muğla Şoförler Odası toplantı salonunda yapılan toplantıya Menteşe İlçe Jandarma Komutanı jandarma Yüzbaşı Gürcan Özdilek, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Yakup Aksungur, jandarma Trafik Tim Komutanları Refik Söyler ve Burhan Soydan, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Muğla Şoförler Odası, Ula ve Köyceğiz Şoförler Odası Başkanları, Menteşe ve Ula’da taşımacılık yapan Kooperatif Başkanları ile 100’e yakın okul servis şöförü katıldı.

Eğitimde, katılımcılara son zamanlarda gündeme sıkça gelen okul servis hizmetlerinde yaşanan sorunlar ve bunların nedenleri ve bunların önlenmesi için şoförlerin neler yapması gerektiği konusunda ve yeni çıkan okul servis hizmetleri yönetmeliği hakkında bilgi verildi. Toplantı sonunda Jandarma Trafik yetkilileri ile Milli Eğitim yetkilileri tarafından şoförlerin soruları ve sorunları dinlenerek çözüm yolları arandı.

Eğitim seminerine katılan şoförler, bilgilendirme toplantılarının verimli geçtiğini söylerken, bu tür eğitim amaçlı toplantıların yıl içinde tekrarlanmasında yarar olduğunu belirttiler.