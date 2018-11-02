Menteşe'de kadınlar meme kanseri hakkında bilgilendiriliyor

Menteşe Belediyesinde görevli doktor ve sağlık ekibi tarafından yapılan bilgilendirmede, özellikle meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapılıyor.

“Meme Kanseri Farkındalık” ayı kapsamında yapılan çalışmanın önemine değinen Başkan Gümüş, pazaryerinde kurulan standı ziyaret ederek, “Kadınlarda yaşamı boyunca meme kanseri görülme sıklığı çok yüksek. Yaptığımız çalışmaların meme kanseri ile birlikte tüm kanser türlerinde, farkındalık oluşturmasını diliyorum. Sosyal bir belediye olarak, meme kanseri ve diğer kanser türlerinde duyarlı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Meme kanseri erken tanısında, kendi kendine meme muayenesinin öneminden hareketle, Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde 20 yaş üzeri her kadına; Kendimizi nasıl muayene ederiz? Korunmak için neler yapmalıyız? Risk faktörleri nelerdir ve ne zaman muayene olmalıyım? konularında ücretsiz eğitimler de veriliyor.

Dileyenler, Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne hafta içi her gün mesai saatleri içinde başvurabilecekleri gibi 214 48 80 - 6610 numaralı telefondan randevu alabiliyor.