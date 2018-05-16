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16 Mayıs 2018 14:02

Menteşe’de ’Karya Gençlik’ oyunları

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Karya Gençlik Oyunları gerçekleştirildi.

Menteşe’de ’Karya Gençlik’ oyunları

16 Mayıs 2018 14:02


Muğla Atatürk Stadyumunda gerçekleştirilen ve geleneksel oyunların yer aldığı etkinliğe; Menteşe’de bulunan Şifa Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Muğla Anadolu Lisesi, Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Muğla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muğla Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.


Her okuldan 5 erkek, 5 kız öğrenci olmak üzere 50 öğrencinin yarıştığı oyunlarda dereceye giren ilk üç okula spor paketleri dağıtılacak.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri; Uçurtma Şenliği, boks, hokey turnuvaları ve bisiklet ekibinin Yaraş kamp alanında karşılanması ile devam edecek.




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