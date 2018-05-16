Menteşe’de ’Karya Gençlik’ oyunları

Muğla Atatürk Stadyumunda gerçekleştirilen ve geleneksel oyunların yer aldığı etkinliğe; Menteşe’de bulunan Şifa Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Muğla Anadolu Lisesi, Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Muğla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muğla Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Her okuldan 5 erkek, 5 kız öğrenci olmak üzere 50 öğrencinin yarıştığı oyunlarda dereceye giren ilk üç okula spor paketleri dağıtılacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri; Uçurtma Şenliği, boks, hokey turnuvaları ve bisiklet ekibinin Yaraş kamp alanında karşılanması ile devam edecek.