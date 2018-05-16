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16 Mayıs 2018 11:12

Menteşe’de ’Kış Kursları’ sergisi açıldı

Menteşe Belediyesi kursiyerlerinin hazırlamış olduğu eserlerin sergilendiği ‘Kış Kursları Yıl Sonu Sergisi’ Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde açıldı.

Menteşe’de ’Kış Kursları’ sergisi açıldı

16 Mayıs 2018 11:12


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün ev sahipliğinde gerçekleşen sergide, 1377 kursiyerin eserleri sergilendi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş sergide yaptığı konuşmada kursiyerlere teşekkür ederek, “Belediye olarak her yıl ücretsiz olarak verdiğimiz kurslarımıza katılımın her geçen gün artarak devam etmesi bizleri memnun ediyor. Bu yıl 1377 kursiyerimizin eğitim aldıkları 33 kursumuzdan oluşan sergilerini hep birlikte açacağız. Geleneksel hale gelen kurslarımız sayesinde vatandaşlarımız hemşehrilik duygusu artarak sosyalleşiyorlar. Birbirini hiç tanımayan insanlar, bu kurslar sayesinde kaynaşıp, yeni dostluklar kuruyorlar. Ayrıca açılan sergiler de satışını yaptıkları el emeği göz nuru ürünler ile ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Kurslarımızın açılmasında emeği geçen kurs eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimize de el emeği, göz nuru ürünleri için tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. “ dedi.


Sergiyi vatandaşlar ile birlikte gezen Başkan Gümüş, stantları tek tek ziyaret ederek, kursiyerleri tebrik etti. Vatandaşların yoğun ilgisini gören sergi, 3 gün boyunca Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde ziyaretçilerine açık olacak.




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