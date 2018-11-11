Menteşe'de Reçel ve turşular yarıştı

Menteşe Belediyesi'nin kırsal mahallelerinin ekonomik gelişmişliğini arttırmak amacıyla Yaraş mahallesinde bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘Reçel ve Turşu Yarışması'nda mahalle sakinleri hem el emeklerini sergiledi, hem de gelen konuklara ürettikleri doğal ve organik ürünlerinden satarak gelir elde ettiler.

Yaraş Mahalle Muhtarlık binası önünde düzenlenen reçel ve turşu yarışmasına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mehteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Yörükler ve mahalle sakinleri katıldı. Yaraş mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, 18 vatandaş turşu, 15vatandaş da reçel yarışmasına katıldı. Yarışma boyunca Yaraş Mahallesinde açılan stantlarda ise, turşu, reçel, kabak, kuru sebze, üzüm, saç ekmeği, bal, fasulye, ayva gibi doğal ve organik ürünler satışa sunuldu. Etkinliğe katılan vatandaşlara odun ateşinde pişen gözleme ve közde pişirilen kestane ikram edildi.

18 turşu, 15 reçel yarışmaya katıldı

Yaraş Mahalle Muhtarlığı önünde düzenlenen 3'üncü Reçel ve Turşu Yarışmasına 18 turşu katılırken, yarışmada reçelde jüri üyelerinin belirlediği kriterler arasında tadı, ateşte ne kadar kızarıp kızarmadığı, reçelin katı veya sıvı olması gibi kriterler yer alırken, turşu da ise, renk, tat, karışım özellikleri ( biber, salatalık, lahana gibi) ön planda tutuldu. Turşu yarışmasında birinciliği Ayşe Arslan, ikinciliği Gülşen Gündoğdu ve üçüncülüğü de Huzur Evi elde etti. Reçel yarışmasında ise Fatma Aydoğdu birinci, Nedime Gündoğdu ikinci ve Ayşen Kaba da üçüncülüğü elde etti.

“Bu geleneği gelecek nesillere aktarmalıyız”

Yarışmayla hem mahallenin, hem de yöresel ürünlerinin tanıtımının yapıldığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe bir tarım kendi ve üretime çok önem veriyoruz. Turşu ve reçel yarışmasındaki amacımız da bu geleneğimizi göreneğimizi unutmamak ve yeni nesillere aktarmak. Diğer taraftan burada açılan stantlarla buradaki köylünün kendi ekonomisine katkı sağlamak. Bu yıl değişik bir şey yaptık ve Menteşe ilçemizdeki huzurevinde kalan teyzelerimiz de kendi yaptıkları turşular ile yarışmaya katıldılar. Onlar da bizi çok memnun etti. Menteşe'de el birliği ile üreticili sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Menteşe Belediyesi olarak üreticiye desteğimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.

“Kırsalda üretip, kıyıda tüketmeliyiz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Muğlalı yerli üreticinin ürettiklerini turistik bölgelerdeki otellere satmalarının gayreti içinde olduklarını söyledi. Başkan Gürün, “Muğla'da oluşan ekonomik harekete kırsalı da mutlaka katmalıyız. Kırsalda üretip kıyıda tüketmeliyiz. Eğer biz bu bağı kurabilirsek kıyıda tüketilen malların toplu üretimini kooperatif vasıtası ile yükseltebilirsek, o zaman turizm tesislerinin dışarıdan mal almasına gerek yok. En azından bir kısmını alabilir, ama büyük kısmını biz karşılayabiliriz. Böylelikle çok güzel bir ekonomik gayda temin edilir ve kırsalda üretilen ürünlerimizi kıyıda otellerimizde tüketebiliriz” dedi.