Menteşe'de şenlik öncesi kitap fuarı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde gerçekleştirilecek 4'üncü Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği öncesi Sınırsızlık Meydanı'nda kitap fuarı açıldı. 15 gün açık kalacak fuarın son 3 günü İlber Ortaylı'nın da katılımı ile imza günü düzenlenecek.

Menteşe Belediyesi tarafından 28-29-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 4'üncü Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği öncesi Sınırsızlık Meydanı'nda kitap fuarı açıldı. 30 Eylül'e kadar açık kalacak fuarın son üç günü Prof. Dr. İlber Ortaylı, Murat Menteş, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın ve Tuba Ezici'nin katılımıyla imza günü düzenlenecek. Geleneksel Menteşe Kültür ve Sanat şenliklerinin dördüncüsü, 28 Eylül Cuma Günü baca yakma töreni ile başlayacak. Şenlikler kapsamında konserler, sergiler, kitap imza ve tanıtım günleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, yarışmalar gibi etkinlikler olacak. Ayrıca Prof. Dr. İlber Ortaylı Muğla halkı ile bir araya gelecek. Konserler kapsamında ise Duman'nın yanı sıra Kolpa ve Aynur Aydın Menteşe'de sahne alacak.