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Menteşe'de tarhana festivali

Muğla’nın Menteşe İlçesinde ‘Muğla İçin Gelecek’ platformu tarafından Pazar günü gerçekleştirilecek Tarhana Festivali Saburhane Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde ‘Muğla İçin Gelecek' platformu tarafından Pazar günü gerçekleştirilecek Tarhana Festivali Saburhane Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Tarhana kazanlarının kaynaması ve tarhana yapımının katılımcılara anlatılmasıyla başlayacak festivalde Muğla Halk Oyunları Ekibi gösteri yapacak. Yaş tarhana ve tarhan çorbası ikramının ardından 14:00 ile 16:45 saatleri arasında söyleşiler gerçekleştirilecek. Çocuk etkinlikleri ile devam edecek etkinlik Muğla tarihi sokak ve yapılarını içeren kültür gezisi ile sona erecek.

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