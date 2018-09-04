Menteşe’de trafik kazası; 1 yaralı

Savrularak karşıdan gelen araca çarpan ve yaralanan sürücünün aracından poşet içinde alkol şişeleri çıktı.

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay, Karabağlar Yaylası yolu istikametinde meydana geldi. Yayla yolundan kent merkezine seyir halinde olan 48 NV 899 plakalı araç sürücüsü A.E. ana yola çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç Karabağlar Yaylası istikametine doğru seyir halinde olan 09 FJ 268 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sevk edilen ekipler tarafından çarpmanın etkisi ile yaralanan A.E. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Savrulan araçtan alkol şişeleri çıktı

09 FJ 268 plakalı araç sürücüsü N.Ö, aracın karşıdan kendilerine doğru savrularak geldiğini, kaza olmaması için yolun sağına kaçmaya çalıştığını söyledi. Kaza sonrası savrularak kazaya neden olan araçtan poşet içinde alkol şişeleri çıktı. Sürücü A.E ise alkollü araç kullanmadığını dile getirdi.