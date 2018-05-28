Menteşe’de trap kurşun yarışması

Yarışmada Aydınlı Fatih Yetişkin birinci oldu.

Trap profesyonel atışlarına Manisa, Balıkesir, Aydın, Denizli ve Muğla’dan 50’ye yakın profesyonel atıcı katıldı. Kurşun yarışmasına ise Muğla il ve ilçelerinden 60 atıcı katılım gösterdi. Trap profesyonel atışlarında birinci Aydın’dan katılan Fatih Yetişkin, ikinci Erdinç Kebapçı, üçüncü ise Adnan Aksüyek oldu. Kurşun yarışmasında ise; birinci Nevres Bütün, ikinci Ali Gencer, üçüncü Muğla’dan Şahin Tekeli oldu.

Muğla Merkez Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkanı Muammer Bağcıoğlu yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Derneğimiz kurulduğundan bu yana 10 yıldır yılda 3 ya da 4 kez bu yarışmayı düzenliyoruz. Buradan Türkiye’deki yarışmalara katılıp birinci olan ve dereceye giren atış sporcuları bulunuyor.” dedi.

Bağcıoğlu, atıcılık sporunda kendi imkanları ile mücadele ettiklerini belirterek, “Uluslararası yarışmalara imkan sağlayacak bir poligonumuz olduğu taktirde yurt dışına daha çok sporcu göndeririz. Ayrıca yine yurt dışından Muğla’ya gelecek sporcularla hem ilimizin tanıtımına, hem de kent merkezine katkı sağlanmış olunur.” diye konuştu.