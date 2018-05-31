Menteşe’de vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü

Sigara zararları ve sigara bırakma yöntemleri ile ilgili bilgilendirme ve broşür dağıtılan günde, vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Katılımcılardan karbonmonoksit düzeyleri yüksek çıkanlar, sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi. Ayrıca halka sigarayı bırakmak istediklerinde, 171 sigarayı bırakma hattı, Üniversite ve İl Sağlık Müdürlüğü birimi olan KETEM’e başvurulması gerektiğiyle ilgili farkındalık oluşturuldu.

Yeşil dedektör uygulaması anlatıldı

Dünya Tütünsüz Günü kapsamında Muğla İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından vatandaşlara “Yeşil Dedektör” uygulaması anlatıldı. Yeşil Dedektör mobil uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kapalı mekanlarda tütün mamulleri kullanım yasağının uygulanmasını denetleyen saha ekipleri ile koordineli yürütülüyor. Yeşil Dedektör mobil uygulaması ile kullanıcı ihlal bildirimini, tek tıkla konum belirleyerek ve mekan adı seçerek bildirebiliyor. İhlal bildirimi sonrasında bildirim, Sağlık Bakanlığı’nın özel olarak Yeşil Dedektör için ayırmış olduğu sisteme düşüyor ve oradan de saha ekiplerine ulaşıyor. Saha denetim ekipleri ihlal bildiriminin yapıldığı mekana ulaşarak ihlal olup olmadığını denetleyerek gerekli işlemi yapıyor. Bu kapsamda tütün mamulleri kullanmayan müşterilerin hakkının korunması, yasağa uyumun sağlanması yoluyla ihlallerin asgariye indirilmesi sağlanmaya çalışılıyor.