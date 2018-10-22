Menteşe'de yer fıstığı üretimi başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde alternatif ürün arayışları kapsamında Menteşe Ziraat Odası'nın gelir getirici ürün kapsamında çiftçilere önerdiği yer fıstığı üretiminde iyi sonuçlar alındı.

Menteşe ilçesinde ilk etapta Yemişendere, Bayır, Yerkesik mahallelerinde üreticilere dağıtılan yer fıstığı tohumu ile üretim başladı. İlk hasat çalışmaları başlayan yer fıstığı üretiminde çiftçinin yüzü hasat ile gülmeye başladı.

Muğla ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, “Çiftçimize alternatif ürün olarak sunulan yer fıstığı ekiminde hasat dönemi başladı. Hafta sonu bu çiftçilerimizin hasat çalışmalarını yerinde gördüm. Verimli tarım alanlarımızda her türlü üretimin yapılacağını ortaya koyan bir çalışma oldu. Alternatif ürün olarak sunulan yer fıstığı üretiminde çok iyi sonuçlar aldık. Şu sanda üç mahallemizde yaklaşık 100 üreticimiz yer fıstığı üretimi yapıyor. Üretici sayımızda önümüzdeki yıllarda artış olmasını bekliyoruz. Böylelikle hem çiftçimize, hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunulacağını ümit ediyorum” dedi.