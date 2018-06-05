Menteşe’de yılın öğrencileri ödüllendirildi

Törene Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Meral Takeş, ödül alacak öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Törende konuşma yapan Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Meral Takeş, “Ödül alan bu çocukların artı bir yanı var. Yılın öğrencisi seçilirken, sadece ders başarısı değil, okula devamı, arkadaşları ile ilişkisi, okul içindeki davranışları ve benzeri davranışlar değerlendiriliyor. Biz bu proje ile öğrencilere bir rol model oluşturmak istedik. Her ay seçilen ayın öğrencileri arasından yılın öğrencileri seçildi. Tüm öğrencilerin bunu örnek almasını istiyoruz. Çünkü geleceğimizi onlar yönetecek.” dedi.

Ardından yılın öğrencisi seçilen 49 öğrenciye isimlerinin bulunduğu mermer plaket Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Meral Takeş tarafından takdim edildi. Program fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.