Menteşe’nin ‘Sözlü Tarih Atölyesi’ kuruluyor

Toplantıya Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile birlikte yaklaşık 25 anlatıcı yer aldı.

Alt yazılı değil, üst yazılı film

Sadece Muğla şivesi ve Muğla’da yaşanmış gerçek olayların beyaz perdeye aktarılacağı sinema filmi ile ilgili bilgi veren sinema ve dizi oyuncusu Yiğit Dören, “Bugüne kadar Muğla’mızda çok sayıda film ve dizi çekildi. Muğla’nın tanıtımına katkı verdiler. Biz de Muğla’da yaşayan ve oturan dizi ve sinema oyuncuları olarak yerel kültürümüzün ön plana çıkmasını sağlayacak, Muğla’da yaşanmış gerçek hayat hikâyelerini içinde barından, şive olarak Muğlalıların anladığı dilden, film gösterime girdiğinde alt yazılı değil, üst yazılı bir anlatımla gösterildiği bir sinema filmi senaryosu üzerinde çalışıyoruz. Bugün buradaki amacımız, yaşanmış Muğla hikâyelerinin senaryosuna büyüklerimizin katkı vermesi” dedi.

Sözlü Tarih atölyesi kurulmalı

Katılımcılar geçmişten günümüze kentin yaşam kültürünün, yakın tarihin, insan kaynağının ve dil yapısının kayıt altına alınması konusunda fikir birliğine varırken, Menteşe Kent Müzesi, Sözlü Tarih Atölyesi kurulması gerektiğini ifade ettiler. Tarihsel ve toplumsal konularda yazılı kaynakların yetersiz veya taraflı olduğu durumlarda kişilerin tanıklıklarına başvurulduğuna dikkat çeken katılımcılar Kent Müzesi çatısı altında oluşturulacak çalışma grupları ile Sözlü Tarih Atölyesi’nde elde edilen verilerin periyodik olarak yayınlanması gerektiğini dile getirdiler. Katılımcılar ayrıca kurulacak olan Kent Müzesi’nde etnografik sergileme alanı kurulması gerektiğini dile getirdiler.

Başkan Gümüş ‘Sözlü Tarih Atölyesi’ne katkı verecek

Toplantı sonrasında Menteşe Belediyesi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Sözlü Tarih Atölyesi’nin kurulmasına yönelik paylaşımda bulundu. Gümüş paylaşımında “Hemşerilerimiz sinema ve dizi oyuncuları Yiğit Dören ve Gülnihal Demir’in Muğlamızda yaşanan gerçek hikayeleri konu alan film projesi ile ilgili düzenlediği kahvaltıya katılarak, bölgemizdeki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldik. Bizim en büyük zenginliğimiz; dilimiz ve yaşam kültürümüzdür. Bölgemizi tanıtan, dilimize ve kültürümüze sahip çıkılmasını ve orijinalliği korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak bu proje; aynı zamanda kentin kültürel ve sosyal hafızasını da oluşturacak bir sözlü tarih atölyesinin de ilk adımıdır. Biz de Menteşe Belediyesi olarak projeye destek veriyoruz. Proje ekibine duyarlılığı için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.