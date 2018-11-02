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Menteşe'nin yeşil alanları domuz tehdidi altında

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Gazi Anadolu Lisesi altında Büyükşehir Belediyesi tarafından çiçeklerle süslenerek yapılan çim alana şehre inen domuzlar dadandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Gazi Anadolu Lisesi altında Büyükşehir Belediyesi tarafından çiçeklerle süslenerek yapılan çim alana şehre inen domuzlar dadandı.


Yaz aylarından bu yana neredeyse her gün alanı domuzların talan ettiğini dile getiren belediye işçileri, "Domuzlar solucan aramak için bu bölgeye geliyorlar. Çimin alt kısmı solucan ve diğer böceklerle dolu. Bu nedenle taze çimi kaldırarak altında solucan arıyorlar. Biz de buraya her gün gelerek kaldırılmış çimi tekrar yerleştiriyoruz" dediler.


Muğla'da TOKİ evlerinin olduğu bölümde ve Menteşe evlerinin yer aldığı yerlerde domuzların parklara zarar verdiğini belirten işçiler, yetkililerden bu süreçte çözüm önerisi bekliyor.

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