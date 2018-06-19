Mete halkı dolandırıcılara karşı uyardı

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Yatağan ilçesini ziyaret etti. AK Parti Yatağan İlçe Başkanı Ali Tekin ve beraberindekiler ile Yeşilbağcılar, Turgut, Katrancı ve Bencik mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Mete, "imar barışı" düzenlemesini anlatarak uyarılarda bulundu.

Mete, "imar barışı” düzenlemesinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin vatandaşla devlet arasındaki en büyük barışı olduğunu belirterek şunları kaydetti: "e-devlet üzerinden başvuru yaparken kesinlikle doğru bilgileri girin. Eğer oldu ki başvuruyu hatalı yaptınız. Tek sefere mahsus düzeltme hakkınız var. Yine 31 Ekim 2018’e kadar e-devlet sisteminize girerek hatalı bilgiyi düzeltebilirsiniz. Eğer bile bile yada yanlışlıkla hatalı bildirimde bulunup düzeltmezseniz hakkınızda suç duyurusunda bulunulur."

Toplantıda art niyetli kişilerce imar barışı başvurusundan çıkar sağlanmaya çalışıldığını vurgulayan Mete, "Kesinlikle kimseye para kaptırmayın. İnternetten herkes kolaylıkla başvuruyu yapabilir. İmar barışı düzenlemesinde tek yetkili kurum Çevre ve Şehircilik Müdürlükleridir. Ancak Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinde sizlerin yerine başvuru değil, sizin nasıl başvuru yapmanız gerektiği konusunda yardımcı olunacaktır. Çünkü bunu sadece kendi e-devlet sisteminiz üzerinden yapabilirsiniz. Lütfen bu hususa dikkat edelim. Art niyetli insanlara fırsat vermeyelim.”dedi.