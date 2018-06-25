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25 Haziran 2018 16:40

Mete: “Muğla’yı AK Partili belediyecilikle biraraya getireceğiz”

-AK PartiGenel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı’nın elde ettiği başarı sonrası Menteşe’deki kutlama programında konuşan Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, “Muğla halkının kalbini kazanarak 2019 seçimlerinde Muğla’yı AK Partili belediyecilikle bir araya getireceğiz İnşallah" dedi.

Mete: “Muğla’yı AK Partili belediyecilikle biraraya getireceğiz”

25 Haziran 2018 16:40


Cumhurbaşkanıve 27. DönemMilletvekiliSeçimi’nin ardından CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısıyla birlikteAK Parti Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan çok sayıda partili kutlama yaptı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi sona erdi.AK PartiGenel Başkanı ve Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğanile Cumhur İttifakı’nın elde ettiği başarı sonrasıvatandaşlar AK Parti Muğla İl Başkanlığı önünde toplandı.


Parti binası önünde seçim sonuçlarını takip edenler, ellerinde Türk ve parti bayraklarını sallayıp, "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan attı.


Sevinç gösterisi yapan çok sayıda partili, meşaleler yakıp kutlama yaptı. Bazı vatandaşlar da araçların üzerindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı ve bayraklarla konvoy oluşturdu.


Vatandaşlar, ardından Cumhuriyet Meydanı’nda da kutlama için toplanmaya başladı. AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve teşkilat mensupları, çok sayıda vatandaş ile birlikte İl Başkanlığından Cumhuriyet Meydanı’na kadar kutlama yürüyüşü yaptı.


Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Mete, kısa bir zaman içerisinde çok ciddi bir tempoyla seçime hazırlandıklarını vurgulayarak seçim sürecinde büyük çaba gösteren başta kadın ve geçlik kolları üyeleri ile teşkilat mensuplarına teşekkür etti.


Mete, AK Parti’nin Türkiye’de yeni bir tarih yazdığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti artık yeni bir sistemle idare edilecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı da AK Partiliydi, ilk Başkanı da AK Partili. AK Partililiğe yakışan her zaman bu ülkeyi birleştiren, ayırt etmeden kucaklayan oldu. Muğla’da parti ve kişi ayrımı yapmadan herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan sonrada görülmemiş hizmetleri yapacağız. Muğla halkının kalbini kazanarak 2019 seçimlerinde Muğla’yı AK Partili belediyecilikle biraraya getireceğiz İnşallah" dedi.


Meydanda toplanarak slogan atıp, bayrak sallayan vatandaşlar konuşmanın ardından sessizce dağıldı.




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