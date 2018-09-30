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Meteorolojiden Muğla için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmeler ve Muğla meteoroloji radarından alınan verilere göre; Muğla merkez, Ula ve Marmaris ilçelerinde devam etmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini arttırarak şiddetli ve yer yer aşırı gök gürültülü sağanak yağış (50-100 mm ve yer yer üzeri) şeklinde devam etmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” diye ifade edildi.

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