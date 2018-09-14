Metin Uca'ya yoğun ilgi

Ünlü gazeteci ve televizyon programcısı Metin Uca, “Dilinizi eşek arısı soksun” isimli tek kişilik gösterisini Milas'ta gerçekleştirdi. Uca'nın gösterisine, Milaslılar yoğun ilgi gösterdi.

“Dilimize takılanlar, dilden dile dolaşanlarla bizi biz yapan, konuşmayı şehvetle sevmemize yarayan iletişimimize ne oldu?” sorusu önceki gün akşam bir kez daha Milaslılara soruldu.

Ünlü gazeteci ve televizyon programcısı Metin Uca, geçmişten günümüze Türkçemizin iletişimdeki yolculuğunu esprili bir dille gözler önüne serdi.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda, ‘Dilinizi Eşek Arısı Soksun' adlı, ünlü gazeteci-televizyon programcısı Metin Uca tarafından sergilenen tek kişilik gösteriye; CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP Milas İlçe Başkanı Hüseyin Çöllüoğlu ve yoğun bir izleyici topluluğu katıldı.

Yaklaşık 1 saati aşkın bir süre sahnede kalan Metin Uca; nasıl iletişememeye başladık, şahane Türkçemizin yetmediği yerde telefon dili ve plaza Türkçesinin nasıl hâkim olduğunu esprili bir dille anlattı. Konuştuğa dile hâkim olmanın, bunun yanı sıra o dilde argo kelimeleri de dikkatli kullanmanın önemini, örneklerle anlatan Uca; kelimelerin, nesnelerin, iletişimde kullanılan her türlü sözcüğün mutlaka anlaşılabilir bir yolla ve Türkçesini kullanmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Hayatı plazalardaki ofislerde geçen takım elbiseli, döpiyesli beyaz yakalılara eğlenceli ve esprili bir dille göndermede bulunurken, ünlü gazeteci Uca, siyasetçileri de unutmadı.

Metin Uca'nın ‘Dilinizi Eşek Arısı Soksun' adlı tek kişilik gösterisi; İletişim, takım ruhu, beraber başarma ve bunun oluşumunda iletişimin kodları üzerine kurulmuş ve günümüz Türkiye'sine adeta eğlenceli bir iletişim penceresi açıyor.

Gazete ve televizyon ekranlarındaki; spor, magazin, gündelik, hayat, cinsellik ve tarihten örneklerle iletişim öykümüze güncel ve güldüren bir ayna tutan gösterinin sonunda Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Uca'ya plaket ve çiçek takdim ederek teşekkür etti.