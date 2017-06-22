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22 Haziran 2017 12:43

MGC Milas temsilcilerinden Kaymakam Arslan’a ziyaret

Muğla Gazeteciler Cemiyeti’ne bağlı Milaslı basın mensupları, cemiyetin Milas temsilciliği olarak Kaymakam Eren Arslan’ı makamında ziyaret ettiler.

MGC Milas temsilcilerinden Kaymakam Arslan’a ziyaret

22 Haziran 2017 12:43


Cemiyetin Milas Temsilcisi Melih Kaşkar ve temsilci yardımcısı Çağrı Purma ile bir grup basın mensubu, Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaretin amacına yönelik cemiyetin Milas Temsilcisi Melih Kaşkar, Muğla’nın dört büyük ilçesinde demokratik bir yöntemle temsilciliklerin oluşturulduğunu, bu ilçelerden birinin Milas olduğunu belirterek; “Cemiyet başkanlığına Süleyman Akbulut’un gelmesinin ardından, cemiyet yönetim kurulunun aldığı bir karar ile böyle bir seçim yapıldı. Uzun yıllardır cemiyetin Milas temsilciliğini üstlenen A. Coşkun Efendioğlu’nun, Muğla Gazeteciler Cemiyeti’nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu nezdinde Üst Kurul Delegesi olmasıyla, Milas’tan cemiyete bağlı 16 üye toplanarak, yeni temsilciyi belirlediler. Yapılan toplantı ve oylama sonucu oybirliği ile Melih Kaşkar olarak ben temsilciliğe, Çağrı Purma arkadaşımızı da temsilci yardımcılığına seçildik.


Bu yeni oluşumun hedefi, ilçedeki basın mensuplarını bir çatı altında toplamak, mesleğimizi bugünkü noktadan daha ileriye taşıyacak adımların atılmasını sağlamak, saygın bir meslek olan gazeteciliği, bugünkü genç kuşaklara da sevdirmektir. Bu hedeflere ulaşma adına cemiyetin Milas temsilciliği olarak elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz” derken, Milas Kaymakamı Eren Arslan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basın mensuplarına teşekkür etti.


Gerçekleşen ziyarette Kaymakam Arslan ile basın mensupları, ilçe özeline ilişkin pek çok konuda görüş alışverişinde bulundular.




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