MGC'den fotoğraf dalında birincilik ödülü İHA Milas muhabirine

Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Medya Başarı Ödülleri' gecesinin 2018 yılı kazananları açıklandı. 8 ayrı kategoride yapılan değerlendirmede, fotoğraf dalındaki birincilik ödülü İhlas Haber Ajansı (İHA) Milas Muhabiri Çağrı Purma'ya verildi.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti tarafından basından sansürün kaldırılışının 110. yılı dolayısıyla düzenlenen ‘2018 yılı Medya Başarı Ödülleri' yarışması kapsamında seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede, çeşitli kategorilerde ödül almaya hak kazanan basın mensupları belirlendi.

8 ayrı kategoride yapılan değerlendirme sonucu, 2018 yılı Ekim ayı içerisinde Milas-Bodrum karayolu üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında İhlas Haber Ajansı'na servis etmiş olduğu dikkat çekici bir fotoğraf karesiyle İHA Milas Muhabiri Çağrı Purma fotoğraf dalındaki birincilik ödülüne layık görüldü.

Ödül kazanan isimler 16 Kasım Cuma günü Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenecek olan gecede ödüllerini alacak.