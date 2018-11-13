İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MGC'den fotoğraf dalında birincilik ödülü İHA Milas muhabirine

Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Medya Başarı Ödülleri’ gecesinin 2018 yılı kazananları açıklandı.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Medya Başarı Ödülleri' gecesinin 2018 yılı kazananları açıklandı. 8 ayrı kategoride yapılan değerlendirmede, fotoğraf dalındaki birincilik ödülü İhlas Haber Ajansı (İHA) Milas Muhabiri Çağrı Purma'ya verildi.


Muğla Gazeteciler Cemiyeti tarafından basından sansürün kaldırılışının 110. yılı dolayısıyla düzenlenen ‘2018 yılı Medya Başarı Ödülleri' yarışması kapsamında seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede, çeşitli kategorilerde ödül almaya hak kazanan basın mensupları belirlendi.


8 ayrı kategoride yapılan değerlendirme sonucu, 2018 yılı Ekim ayı içerisinde Milas-Bodrum karayolu üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında İhlas Haber Ajansı'na servis etmiş olduğu dikkat çekici bir fotoğraf karesiyle İHA Milas Muhabiri Çağrı Purma fotoğraf dalındaki birincilik ödülüne layık görüldü.


Ödül kazanan isimler 16 Kasım Cuma günü Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenecek olan gecede ödüllerini alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.