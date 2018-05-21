MHP Muğla milletvekili adaylarını tanıttı

Parti İl binasında düzenlenen aday tanıtım toplantısına 7 milletvekili adayı ve ilçe başkanları katıldı.

MHP’nin Milletvekili adaylarını İl Başkanı Mehmet Korkmaz tanıtırken, seçimlerde yine kilit parti olacaklarını ve Cumhur ittifakının sandıktan başarı ile çıkacağını söyledi. Korkmaz, “Kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, hangi kirli ve karanlık hesabın içinde olursa olsun, Türkiye’yi tarihin gerisine düşürmeye güçleri ve nefesleri yetmeyecektir. Milliyetçi Hareket geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin bekasının koruyucusu ve güvencesi olarak yerini alacaktır” diye konuştu.

Cumhur İttifakı içinde seçimlerde yerini alacak olan MHP’de, listelerin hazırlanmasından sonra milletvekili adaylarının da belli olduğunu dile getiren Başkan Korkmaz, ““Milliyetçi Hareket kadroları ile milletvekili adayları ile Türkiye’nin çimentosudur. Varlığı ve bütünlüğü ile milletimizin gönlünde yer tutan, birlik ve beraberliğimizin teminatı MHP kadroları dün olduğu gibi bugünde üzerine düşen milli görevleri yerine getirmeye hazırdır. Geçmişte vatanı kurtarmak için sergilenen milli uyanış, bugün yine bir beka tehdidi altında ülkemizi yeniden kurtuluşa taşıyacak iradeyi ortaya koyacaktır. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı sıkıntıları dikkate aldığımızda Cumhur ittifakının temelinde şekillenen tarihi ve milli mutabakata aziz milletimizin destek vereceğini düşünüyorum” dedi.

Başkan Korkmaz’ın konuşmasının ardından milletvekili adayları Mehmet Erdoğan (mevcut milletvekili) Hacı Çelik (Doktor), Salih Soykan (Avukat), Hüseyin Kaan Kürşat Gönül (Mehmet Erdoğan’ın Danışmanı), Ertuğrul Avcı (Madenci), Serkan Şafak (İşadamı) ve Temel Irmak (Gazeteci) partililere tanıtıldı.