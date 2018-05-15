MHP Ortaca’da Kaan Çakır dönemi

Ortaca Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı olarak 8 yıl süresince görev yapan Kaan Çakır, MHP Genel Merkezi tarafından ilçe başkanlığına atandı.

MHP İlçe Başkanı Çakır, yaptığı açıklamada; “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, liderimiz Dr. Devlet Bahçeli ve teşkilatlandırmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Edip Semih Yalçın beyefendinin takdirleriyle Milliyetçi Hareket Partisi Ortaca İlçe Başkanlığı Kurucu İlçe Başkanı ve Kurucu Yönetim Kurulu olarak en şerefli vazife olan Ülkü Ocakları Başkanlığından sonra, yine şanı ve şerefiyle bu aziz Türk Milletine hizmet etmiş Milliyetçi Hareket Partisi’nin Ortaca İlçe Başkanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayız. İlçemizden başlayarak, ilimize, Ülkemize ve Aziz Türk Milletine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim.” ifadelerini kullandı.

Kutlu bir davanın mensubu olarak samimiyetle ve davaya sadakatle, insanları ötelemeden partiye ve ilçeye hizmet etme niyet ve arzusunda olduklarını ifade eden Çakır; “Bizim için bu bir bayrak taşıma ve kutlu davamız için bir nöbettir. Allah (cc) gayemiz olan hizmet etme şuur ve azmini bizlerden eksik etmesin. İlçemizdeki Vatan ve Millet sevdalısı bütün vatandaşlarımızla önce kucaklaşıp daha çok kaynaşarak, hareketimizi güçlü kılmak için şahsım ve dava arkadaşlarım elimizden gelenin bir fazlasını yapabilmek için çalışacağız. Partimizin kurulduğu günden bu güne Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy veren seçmenlerimiz başta olmak üzere, bu ülküde hizmet etmiş samimi ve ilkelerinden sapmamış, hareketimize zarar vermeden milletten yana olup hiç kimseye taviz vermemiş, şahsi ikbal peşinde koşmamış geçmiş dönem ilçe başkanları ve yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

- “Milliyetçi Hareket Partisi’nin kimseye diyet borcu yoktur”

Ülkede ve ilçede yaşanan siyasi gelişmeleri doğru tahlil ve tespit etmeden kendisine yol haritası çizenler ile Milliyetçi-Ülkücü hareketin bir hukuku kalmadığını söyleyen MHP İlçe Başkanı Kaan Çakır, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü;

“Yaklaşık yarım asırdır fikri ve siyasi alanda var olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin kimseye diyet borcu yoktur. Tam aksine vazifesini ve dava adamlığını yaşayanların, Ülkücü şehitlerin kanları ile ödemiş olduğu, inanmış dava adamlarının işkence görüp, gözyaşı döktüğü bedelin karşılığı olarak harekete ’vefa’ borcu vardır. Partimizi yeniden başarılı kılmak yerel ve genel idarede üç Hilal’i yükseltmek için bütün gayret, inanmışlık ve azimle var olacak ve başarı için ne gerekiyorsa onu yapacağız. İlçemize ve Milliyetçi-Ülkücü camiaya bir kere daha hayırlı uğurlu olsun diyor, Allah (cc) bizi iki cihanda vatan uğruna Şehit düşmüş aziz şehitlerimize ve Yüce Türk Milleti’ne mahcup etmesin. ’Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır’ ilkesi akıllardan çıkarılmamalı ve birliktelikten ödün verilmeden mücadele etme süreci akıllardan çıkarılmamalıdır, bu konuda tavrımız nettir. Açıklamama hareketimizin kurucu Başbuğ Alparslan Türkeş’in şu sözleri ile son vermek istiyorum; ’Türk Milleti bölünmez, kutsal bir bütündür. Hangi partiden olursa olsun veya partisiz bulunsun, her vatandaşın refahını, hürriyetini, şerefini korumayı ve sağlamayı bu milletin bir ferdi olarak namus borcu saymaktayız’.”