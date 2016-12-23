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23 Aralık 2016 13:49

Milas AK Parti’de görev değişikliği

Milas AK Parti’de görev değişikliği

23 Aralık 2016 13:49

Muğla’nın Milas ilçesinde 2015 yılında AK Parti Milas İlçe Kadın Kolları’nın 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda tek liste halinde yapılan seçimler sonucunda Kadın Kolları Başkanlığı görevine seçilen Saadet Gönül, ailevi nedenlerle görevinden ayrıldı. Kadın Kolları Başkanlığı’na vekaleten Gülay Taş getirildi.
Milas’ta kısa bir süre önce gerçekleşen görev değişikliği nedeniyle görevinden kendi isteği ile ayrılan Saadet Gönül, bunun bir nöbet değişimi olduğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir nefer gibi partisi için çalışacağını söyledi. Gönül, seçilecek yeni İlçe Kadın Kolları Başkanı ve oluşacak yönetime de şimdiden başarılar dileyerek, kendilerine her konuda destek vereceğini belirtti.
Saadet Gönül’ün görevden ayrılmasının ardından vekaleten Ak Parti Milas İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na getirilen Gülay Taş ise, 10 yıldır ilçe kadın kollarında görev yaptığını, kendisine verilen her görevi seve seve yerine getirdiğini belirterek; “Verilen yeni görevi de en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğim. Sonuçta bu bir ekip işi ve yapılacak tüm çalışma bu ekiple yapılacaktır. Bu davaya gönül vermiş Milaslı kadınlar olarak hep birlikte partimizi daha iyi noktaya getirmek için ana kademe ve gençlik kollarımızla birlikte gayret edeceğiz” dedi.



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