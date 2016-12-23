Milas AK Parti’den taziye ziyareti

AK Parti Milas Teşkilatı, Milas Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek dayanışma örneği gösterdi.

AK Parti Milas Teşkilatı, Milas Jandarma Komutanlığına terör saldırılarında şehit olan askerler için taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette İlçe Başkanı Levent Akyer, bazı yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleri hazır bulundu.

Bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle operasyon geçiren İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halit Çalmuk’a da geçmiş olsun dileklerini ileten partililer, karakolda görev yapan erlere çiçek hediye etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Akyer, terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağının altını çizerek, “Güvenlik güçlerimizi ve sivil vatandaşlarımızı hedef alan hain terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Her koldan, ülkemizin dirliğine, bütünlüğüne karşı şer odakları yine iş başında, Bütünlüğümüzü bozmaya, gücümüzü kırmaya çalışıyorlar. Biz biliyoruz ki onlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Hiçbir zaman başaramayacaklar. Bizler güvenlik güçlerimiz ile birlikte askeriyle, polisiyle tek vücut olup onların karşında duracağız.” ifadelerini kullandı.