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02 Ocak 2017 17:40

Milas Askerlik Şube Başkanı Can’dan MİTSO’ya ziyaret

Milas Askerlik Şube Başkanı Can’dan MİTSO’ya ziyaret

02 Ocak 2017 17:40

Muğla’nın Milas ilçesinde Askerlik Şubesi Başkanı Personel Üsteğmen İsmail Can, Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MİTSO) ziyaret etti.

Bir süre önce Milas Askerlik Şubesi Başkanlığı’na atanarak göreve başlayan Personel Üsteğmen İsmail Can, kendisini ziyaret eden Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimine ziyarette bulundu.
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Koray Türkoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Soner Çamlıbelen ile bir süre sohbet eden Üsteğmen İsmail Can, gelir gelmez Milas’ı gezdiğini, şehrin çok zengin bir tarihi mirasa sahip olduğunu gördüğünü belirterek “Milas tarihi eserler bakımından çok zengin. Özellikle birçok tarihi ev var. Ancak bunlar çok bakımsız durumdalar” dedi. Tarihi Milas evlerinin restore edilmesi durumunda şehre pek çok turist çekeceğini de belirten Üsteğmen Can “Fırsat buldukça Milas ve çevresindeki tarihi eserleri geziyorum. Buraların tarihini öğrenmeye çalışıyorum” dedi.
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Can’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek “Biz de Milas’ın tarihi eserlerine sahip çıkmaya, onları tanıtmaya çalışıyoruz. Yurtiçindeki veya dışındaki fuarlarda Milas’ın tarihi eserlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Tarihi eserlerimizi aynı zamanda Milaslılara da anlatmaya tanıtmaya çalışıyoruz. İnsanlar bu eserleri tanıdıkça, farkına varacaklar, bunları görmek için turistlerin geldiğini gördükçe de sahip çıkmaya, korumaya, onarmaya başlayacaklardır. Şu anda Milas için en önemli iki tarihi eser, UNESCO’nun geçici kültür mirası listesinde bulunan Uzunyuva Arkeolojik Sit Alanı ve buradaki Hekatomnos Lahdi ile Beçin Ortaçağ Kenti Kalıntılarıdır. Bu iki tarihi eserimizin UNESCO’nun kalıcı tarihi miras listesine girmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer daha sonra, üstünde Uzunyuva Arkeolojik Sit alanındaki Hekatomnos Lahdinin üzerindeki kabartmanın fotoğrafının olduğu ve MİTSO’nun özel olarak hazırlattığı bir porselen tabağı, ziyaretin anısına Üsteğmen İsmail Can’a armağan etti.



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