Milas - Bodrum Havalimanı’nda korsan taşımacılıkla mücadele

Özellikle yaz aylarında, Milas-Bodrum karayolu üzerinde ve havalimanı giriş, çıkışında süren denetimlerle korsan taşımacılığın önüne geçmek birçok kurum temsilcisinden oluşan komisyon, yoğun bir mesai harcıyor.

Milas Kaymakamlığı’nın oluru ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla; Muğla Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Zabıta, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası ile TURSAB yetkilisinden oluşan komisyon tarafından belirli güzergâhlarda ve havalimanı giriş çıkışında korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimler artarak devam ediyor.

Yaz aylarının başlamasıyla artan denetimlerde; araçların yetki belgesi, güzergâh belgesi, ticari olmayan araçlar tarafından yapılan korsan taşımacılıkla ilgili denetimler, planlandığı şekilde sürerken, özellikle Milas-Bodrum Havalimanı giriş ve çıkışında yoğunlaştırılmış durumda.

Belgeleri tam ve vergi veren şoför esnafın korsan taşımacılık nedeniyle zor durumda kaldığını ve ülke ekonomisine de önemli ölçüde zarar verildiğine dikkat çeken Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal, denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek; “Her ay en az 6-7 kez belirli nokta ve güzergâhlarda denetimler sürecek. Amacımız; kayıt dışı taşımacılığın önüne geçerek, esnafların haklarını korumak. Olağan denetimler dışında korsan taşımacılık dediğimiz kayıtdışı taşımacılıkla mücadele etmek için denetimlerimizi sıklaştırdık. Bu sorun yaklaşık 20 yıldır süregelen bir sorundur. Denetimlerle birlikte korsan taşımacılıkta önemli bir gelişme kaydettik ancak bunu tamamen yok etmek için daha fazla mücadele edilmesi gerekiyor. Bu konuda halkımızdan da daha duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

Cezalar yüksek ve caydırıcı

Yapılan denetimlerde eksik belge ve tamamen korsan taşımacılık yapan araç sürücülerine oldukça yüksek oranlarda para cezası kesildiğine vurgu yapan Oda Başkanı Paskal; “Bu konuda uygulanan cezalar aslında caydırıcı boyutlarda ama buna rağmen bu işi yapanlar her defasında farklı bir yol ve yöntemle korsan taşımacılık yapmaya devam ediyor.

İlçemiz, dört bir tarafı turizm merkezileriyle çevrili bir kent ve bu nedenle dünyanın her yerinden yabancı konukların yanı sıra ülkemizden diğer bölgelerinden de yerli turistlerimiz bölgemize geliyor. Dolayısıyla yasadışı bu uygulama, farkında olmadan turizme de büyük darbe vuruyor. Denetimler sırasında özellikle yabancı konuklarımızı da tedirgin etmemeye özen gösteriyoruz” diyerek, korsan taşımacılık konusunda yoğun bir mesainin harcandığını söyledi.

Yolcular mağdur edilmedi

Yapılan denetlemeler sırasında evrak eksikliği tespit dilen araçlardan yolcular indirilerek, ticari araçlarla gidecekleri yerlere gönderilirken, istenilen belgelerin eksik olduğu araçlarla ilgili tutanak tutuldu.

Yapılan denetimlere Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Alper Kolukısa da katılarak, yakından takip etti.