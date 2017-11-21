Milas Bodrum Havalimanı’nda şampiyonlara yakışır karşılama

WSF Avrupa Şampiyonası ve Dünya Karate Turnuvası’na Muğla’nın Milas ilçesinden katılan Tavaslı Karate-Do Akademisi Spor Okulu sporcuları büyük bir başarı elde ettiler. Üç ikincilik ve bir de takım şampiyonluğuyla Türkiye’ye dönen sporcular, Milas Bodrum Havalimanı’nda davul zurna ile karşılandı.

9. WSF Avrupa Şampiyonası ve Dünya Karate Turnuvası gibi önemli bir organizasyonda tüm Türkiye’yi temsil eden Tavaslı Karate-Do Akademisi Spor Okulu sahibi ve Antrenörü Mehmet Tavaslı, 20’ye yakın ülkeden binden fazla sporcunun katıldığı şampiyonada geçen yıl olduğu gibi bu sene de büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Aç, susuz kaldık ama yılmadık

Milas’tan uçakla İstanbul’a, oradan da karayolu ile Çek Cumhuriyeti’ne ulaştıklarını belirten Tavaslı; “Dolayısıyla çok yorucu bir yolculuğun ardından şampiyonanın yapılacağı kente ulaştık. Elbette yemek kültürü bizlerden çok farklı olan bir ülkedeyiz, dolayısıyla bir yandan yorgunluk, diğer yandan kötü bir beslenme sporcuları olumsuz yönde etkiledi. Deyim yerindeyse aç-susuz kaldık fakat yılmadık, ne için orda bulunduğumuzu unutmadık” dedi.

Pardubice’de yapılan 9. WSF Avrupa Şampiyonası ve Dünya Karate Turnuvası’na Halil İbrahim Tuzcu, Eylem Metin, Ecegül İğde, Yiğit Ali Türker, Adil Menteş ve Bedirhan Dinç ile katıldıklarını belirten Mehmet Tavaslı; “Sporcularımdan Eylem Metin takım kumite dalında Yazıcı Spor Kulübü adına yarıştı ve takım halinde şampiyon oldular. Ayrıca Bedirhan Dinç, ferdi kumitede 2’nci, Hendek Spor Kulübü adına yarıştığı takım kumite dalında da 2’nci oldu. Yardımcım Halil İbrahim Tuzcu ise 61 kg senior dalında 2’nciliği elde ederken, derece yapan, yapmayan tüm sporcularımı canı yürekten kutluyorum. Bizlere inan ve her zaman destek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Şampiyonların hocasından anlamlı mesaj

Son günlerde artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddeti kınadığını belirten Tavaslı Karate-Do Akademisi Spor Okulu sahibi ve Antrenörü Mehmet Tavaslı; “Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır derler ya benim eşim arkamda değil, hep yanımda yer almıştır. Bugüne kadar bana en büyük destek eşimden gelmiştir. Bu başarıda da en büyük pay onundur. Sporun ruhunda rekabetin olduğu kadar dostluk vardır, barış ve kardeşlik vardır. Dolayısıyla bu yaklaşım sporcunun özel yaşamına da etki ediyor. Yıllardır sporla uğraşan biri olarak kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, ‘kadına şiddete hayır’ diyorum” diyerek, son dönemlerde yaşanan bu konudaki olumsuz tabloya inat, başarısını eşine sarılarak kutladı.

Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen turnuvanın ardından Türkiye’ye dönüşlerinde Milas-Bodrum Havalimanı’nda şampiyonlar, davul-zurna ve çiçeklerle karşılanırken, MHP Milas İlçe Başkanı Sinan Yılmaz, sporcuların aileleri, bazı okulların müdürleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu, şampiyonları kucaklayarak tebrik ettiler.