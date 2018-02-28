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28 Şubat 2018 13:19

Milas CHP muhtarlarla buluştu

Muğla’nın Milas ilçesinde geçtiğimiz hafta ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milas İlçe Örgütü, bu kez tüm mahallelerin muhtarlarıyla buluştu.

Milas CHP muhtarlarla buluştu

28 Şubat 2018 13:19


Milas’ta düzenlenen etkinliğe CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Başkan Yardımcıları Zeynep Mat ve Faik Karagöz de katıldı.


Etkinlikte, muhtarlık müessesesinin tarihçesini anlatarak konuşmasına başlayan CHP Milas İlçe Başkanı Suat Özcan; “Biz kimseyi ötekileştirmeden, 80 milyonu kucaklayan bir yönetim sergilemekte kararlıyız. Geçmişte muhtarlarımızın elinde birçok yetki vardı. Kendilerine ait bir bütçeleri ve azalarıyla birlikte aldıkları kararları işledikleri bir karar defterleri vardı. Bugün sadece devletten aldıkları bir maaşları var. Yerelde yaptığımız bu işbirliğini, oluşturduğumuz güç birliğini gelecekte genele de yayacak, bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz” dedi.


Konuşmaların sonunda Ağaçlıhöyük Mahalle Muhtarı Muhammet Pırnaz ise, mahallesine sağlanan hizmetler nedeniyle Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a, bir teşekkür plaketi sundu.




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