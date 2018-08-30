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30 Ağustos 2018 12:27

Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe görevine başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığından, Muğla’nın Milas ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Adem Efe, görevine başladı.

Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe görevine başladı

30 Ağustos 2018 12:27


Milas Adliyesi’ndeki makamda gerçekleştirilen ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe, basın mensuplarıyla tek tek tanışarak, Muğla genelindeki haber yoğunluğu hakkında bilgiler aldı. Yapılan bilgilendirmenin ardından basın mensupları da görevine başlayan Başsavcı Efe’ye yeni görev yerinin hayırlı, uğurlu olması dileklerini sundular.


Daha önceki görev yerinde basın mensuplarıyla iyi şekilde çalıştıklarını, sağlıklı haber yapmalarını konusunda da yardımcı olabileceği konularda da elinden geldiğini yaptığı ifade eden Başsavcı Efe, basın mensuplarının önemine değinerek, Milas adına da elinden geleni yapacağını belirtti.


Milas’ta göreve başlamadan önce ilçeyi yakından tanımak adına araştırmalar yaptığını belirten Başsavcı Adem Efe, göreve başladıktan sonra da gerekli araştırmaları yaptığını ve daha iyi bir Milas için elinden gelen bütün çabayı göstereceğini belirtti.


Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olan ve 2011 yılında görev hayatına başlayan Başsavcı Adem Efe, Tarsus doğumlu, evli ve 1 çocuk babası.




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