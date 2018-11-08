Milas el halıcılığı yeniden canlandırılacak

Muğla'nın Milas ilçesinde el halılarının coğrafi işaret haklarını devralan Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO), pazarı giderek daralan el halıcılığını yeniden canlandırmak istiyor.

Milas el halıcılığını canlandırmak için MİTSO, Milli Eğitim ve İŞKUR işbirliğinde halıcılık kursları açılacak. Kurslara katılanlara MİTSO tarafından ücretsiz halı ipi, İŞKUR tarafından da 35 TL günlük harçlık verilecek, sigorta yaptırılacak.

Yüzyıllarca Milas'tan ihraç edilen ve Avrupa'nın saraylarını, şatolarını, kiliselerini süsleyen el dokuması Milas halıcılığı yeniden canlandırılacak. Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Milas halılarının coğrafi işaret haklarını devralınmasından sonra Milas'ta el halıcılığını yeniden canlandırmak için girişim başlatıldı. Milas geleneksel el halılarının coğrafi işaret standartlarında dokunmasını sağlamak için halıcı köylerde MİTSO, Milli Eğitim ve İŞKUR işbirliğinde kurslar açılacak.

Kurs hakkında görüşmeler için MİTSO'da düzenlenen toplantıya MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas İlçe Halk Eğitimi Müdürü Tunahan Bayram ve İŞKUR Milas Hizmet Merkezi Müdürü Levent Karataş katıldı. Toplantıda Milas'ın halıcılık geleneğini sürdüren mahallelerde dokunmakta olan el halılarının coğrafi standartlara uygun şekilde dokunmasını sağlamak amacıyla kurslar açılmasının ayrıntıları değerlendirildi. Buna göre Milas'ın halıcılık geleneğinin hala sürdürülmekte olduğu mahallelerde dokunmakta olan halıların coğrafi işaret standartlarına uygun şekilde dokunmasının öğretilmesi amacıyla kurslar açılacak. İlk kurs, Milas'ın önde gelen halıcı mahallelerinden olan Karacahisar'da düzenlenecek. 35 gün sürecek kursa katılacak olanlara İŞKUR tarafından günde 35 TL. harçlık verilecek ve sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yaptırılacak. MİTSO ise kursa katılacakların kullanacakları halı ipini ücretsiz olarak sağlayacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise Halk Eğitimi'nden öğretici halıcı görevlendirecek. Kurslar daha sonra halı geleneğini sürdüren diğer köylerde de açılacak.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, amaçlarının Milas'ın yüzlerce yıllık kültür mirası olan geleneksel el halıcılığını yeniden canlandırmak olduğunu belirterek; “Bu amaçla Milas el halılarının coğrafi işaret haklarını devraldık. Şimdi, halı dokuma geleneğini hala sürdürmekte olan mahallelerimizde dokunmakta olan el halılarının coğrafi işaret standartlarında renk, desen ve dokuma özelliklerine uygun şekilde dokunmasını ve bu şekilde halıcılığımızın kalitesinin korunmasını amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda MİTSO, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde kurslar açacağız. Biz de MİTSO olarak kurslarda katılacaklara ücretsiz olarak halı ipi sağlayacağız” dedi.