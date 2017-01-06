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06 Ocak 2017 13:13

Milas emniyet müdürü değişti

Milas emniyet müdürü değişti

06 Ocak 2017 13:13

Milas’ın yeni Emniyet Müdürü Turgay Ava oldu. Mustafa Cüneyt Yörükoğlu, Milas-Bodrum Havalimanı Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.
Geçtiğimiz hafta yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis müdürlerinin de il içi görev değişiklikleri belli oldu.
Buna göre, Milas Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu, Milas - Bodrum Havalimanı Emniyet Müdürü olarak görevlendirilirken, Yörükoğlu’ndan boşalan göreve Muğla Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Turgay Ava atandı.
Ayrıca Milas - Bodrum Havalimanı Emniyet Müdürü Haluk Baş da, Bodrum Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.
Yeni Milas Emniyet Müdürü Ava’nın önümüzdeki günlerde ilçemizdeki görevine başlaması bekleniyor.



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