Milas, Guinness’e iki dalda aday oldu

Şenliğin ilk günü Milas, iki ayrı dalda rekor kırarak Guinness rekorlar kitabına girmeye aday oldu.

Bu yıl 11-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği, üç ayrı noktada başlayarak Cumhuriyet Caddesi’nde birleşen kortej yürüyüşü ile başladı. Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Belediye Başkanı Muhammet Tokat olmak üzere; ilçedeki tüm resmi kurum ve kuruluşların daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, yurt dışından festivale ve şenliklere katılmak üzere gelen yabancı ülkelerin öğrencileriyle vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşü, Atapark’ta Guinness rekoru için bekleyen öğrencilerle buluştu.

Şenlik ve festival, iki ayrı rekor denemesiyle devam etti. 5 bin 786 öğrencinin katıldığı ‘Dokuz Taş Çocuk Oyunu’ dalında ilk rekor kırılırken, ikinci rekor ise ‘Ahşap Tabakta Balık Salatası’ rekoru denendi. Hedef, 500 kilogram salata yapmak olan denemede, 5 öğretmen ve 46 öğrenci tarafından 561 kilogram balık salatası yapıldı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan ve diğer protokol üyeleri tarafından verilen startla kırılan rekorlar, alkışlarla ve coşkulu bir şekilde karşılandı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yaptığı konuşmanın ardından Milas Folklor Araştırma Derneği Halk Oyunları ekibinden, özellikle yabancı ülkelerden gelen konukların büyük bir hayranlıkla izlediği yöresel zeybek oyunu sergilendi.

Öte yandan Guinness Rekorlar Kitabı denemesi için çeşitli okullardan oluşan gruplar, bir anda Milas’ın cadde ve sokaklarına dağıldı. Öğrenci grupları, öğretmenlerinin nezaretinde ve davul zurna eşliğinde saatlerce eğlenirken, onları izleyen vatandaşlar ise ellerindeki cep telefonlarıyla bu coşkuyu kaydetmeye çalıştı.